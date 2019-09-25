Баста «доказал» родство с Леонардо Ди Каприо

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-25T15:48:00+03:00

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Самый известный репер Василий Вакуленко удивил поклонников своего творчества необычным сравнением. На своей странице в Instagram он опубликовал необычный фотоколлаж, который вызвал неожиданную реакцию публики.

Музыкант показал свое превращение в звезду Голливуда, популярного американского актёра и продюсера Леонардо Ди Каприо. Изменение внешности ростовского репера в миловидного блондина произошла с помощью мобильного приложения.

bastaakanoggano Баста показал сходство на фото

- Жили-были мы четыре брата, - пошутил Василий Вакуленко.

Всего за пару часов публикация Басты собрала около 700 комментариев. Люди отметили необычное сходство звезд и даже попросили подумать над совместным хитом.

Стоит отметить, что бабушка по материнской линии у звезды Голливуда Елена Смирнова уехал с семьей из России после Октябрьской революции. Актер рассказал президенту страны Владимиру Путину на встрече в 2010 году, что у него дед родом из России, поэтому он считает себя наполовину русским.

Недавно поклонники творчества Басты «отправили» в Голливуд дочь ростовского репера. Девочка вышла на подиум в качестве юной модели на одном из московских показов. Люди посчитали, что девочка в скором времени добьется больших успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU