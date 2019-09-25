2019-09-25T18:05:43+03:00
Общество

Барабанщик рок-группы «Ария» выступил в свитере с символикой ФК «Ростов»

Но болеет он за другую команду
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Гитарист следит за выступлениями ФК "Ростов"Гитарист следит за выступлениями ФК "Ростов"
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Знаменитый 60-летний гитарист «Арии» Сергей Попов выступил на последнем концерте рок-группы в Ростове-на-Дону в свитере с символикой желто-синих, хотя он сам болеет за «Спартак, сообщает ФК «Ростов».

- Перед концертом я вспомнил, что в Ростове-на-Дону есть хороший футбольный клуб и можно было бы облачиться в форму команды в конце выступления. Поделился идеей с нашим директором, а она оперативно нашла болельщика, который согласился поделиться таким крутым свитером. Зрители были в восторге от этого. Публика в вашем городе всегда горячая, это большой плюс, – поделился мнением музыкант Сергей Попов.

По словам музыканта, ему всегда нравился тренер Валерий Карпин, который сейчас является наставником футболистов клуба.

- Я слежу за игрой «желто-синих» в Премьер-лиге. Мне всегда нравился Карпин и как игрок, и как тренер. Поэтому за «Ростовом» интересно наблюдать, – высказался Сергей Попов.

Артист отметил, что любимых игроков в донском клубе у него нет, но ему нравится работа на поле футболистов Романа Еременко, Сергея Песьякова и Алексея Ионова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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