2019-09-26T10:16:52+03:00
Общество

Донские гандболистки в составе сборной России в Ростове-на-Дону разгромили Словакию

Большую часть российской команды составляли ростовчанки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Донские гандболистки в составе сборной разгромили противников. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"Донские гандболистки в составе сборной разгромили противников. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"
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Уверенную победу над сборной Словакии одержали российские гандболистки в ростовском Дворце спора в матче квалификации Евро-2020. С самого начала игры наша команда лидировала на поле по очкам.

Большую часть российской команды составляли ростовчанки, но первый мяч забили противники. В первом тайме сборная России показала очень быстрые атаки. Некоторое время игра шла на равных, однако стоит отметить, что соперники с первых минут часто ошибались в нападении, россиянки перехватывали мяч и после быстрых атак забивали. Поэтому было неудивительно, что уже после первой половины тайма подопечные Амброса Мартина завладели преимуществом на площадке. К концу тайма команды ушили на перерыв с отрывом в семь очков — 17:10 в пользу россиянок.

Во втором тайме Анна Вяхирева забили восемь мячей в ворота соперниц.К концу матча нашу сборную было уже не догнать. Россиянки победили с разгромным счетом 34:15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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