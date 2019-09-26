2019-09-26T11:07:45+03:00
Общество

"Спартак" заинтересован нападающим ФК "Ростов" Элдором Шомуродовым

Футболист может сменить клуб во время зимнего трансфера
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Футболист выступает за сборную Узбекистана. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Футболист выступает за сборную Узбекистана. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Футболист желто-синих может стать игроком красно-белых во время зимнего трансфера. ФК "Спартак" заинтересовался форвардом "Ростова".

- Ростовский клуб может получить с продажи лучшего бомбардира РПЛ 24-летнего Элдора Шомуродова не менее семи миллионов евро, - сообщает Федеральное агентство новостей.

Игрок выступает за желто-синих после "Бунедкора" с 2017 года. За это время он провел 62 матча, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативных передачи. Элдор Шомуродов состоит в национальной сборной Узбекистана и выступает в составе команды. Ранее нападающим ФК "Ростов" уже интересовались несколько европейских клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стипендию от Учебного фонда Палаты депутатов Берлина могут получить молодые ученые ЮФУ
В Ростовской области бывший уголовник зверски убил собутыльника и утопил труп в реке
В Ростовской области каждый пятый мужчина умирает до пенсии
Чемпионата мира Formula 1 Сочи 26 по 29 сентября 2019: программа мероприятий
Ростовский романтик уснул на скамейке у дома возлюбленной
В Ростовской области более 10 тысяч жителей заболели ОРВИ за неделю
ХК «Ростов» во второй раз одержал победу в ВХЛ
«Какая вы красивая»: жена Басты показала пушистое чудо
Похоронное бюро сгорело в Ростовской области
В Ростовской области маршрутчики-нелегалы заплатят крупные штрафы
В Ростове-на-Дону из-за футбольного матча ограничат движение возле стадиона
Донские гандболистки в составе сборной России в Ростове-на-Дону разгромили Словакию
В Ростове-на-Дону произошла тройная авария
Гитарист рок-группы «Ария» выступил в свитере с символикой ФК «Ростов»
В центре Ростова-на-Дону "загорелась" электроподстанция