"Спартак" заинтересован нападающим ФК "Ростов" Элдором Шомуродовым
Футболист желто-синих может стать игроком красно-белых во время зимнего трансфера. ФК "Спартак" заинтересовался форвардом "Ростова".
- Ростовский клуб может получить с продажи лучшего бомбардира РПЛ 24-летнего Элдора Шомуродова не менее семи миллионов евро, - сообщает Федеральное агентство новостей.
Игрок выступает за желто-синих после "Бунедкора" с 2017 года. За это время он провел 62 матча, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативных передачи. Элдор Шомуродов состоит в национальной сборной Узбекистана и выступает в составе команды. Ранее нападающим ФК "Ростов" уже интересовались несколько европейских клубов.
ИСТОЧНИК KP.RU