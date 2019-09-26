"Спартак" заинтересован нападающим ФК "Ростов" Элдором Шомуродовым

СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-26T11:07:45+03:00

Футболист может сменить клуб во время зимнего трансфера

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Футболист желто-синих может стать игроком красно-белых во время зимнего трансфера. ФК "Спартак" заинтересовался форвардом "Ростова".

- Ростовский клуб может получить с продажи лучшего бомбардира РПЛ 24-летнего Элдора Шомуродова не менее семи миллионов евро, - сообщает Федеральное агентство новостей.

Игрок выступает за желто-синих после "Бунедкора" с 2017 года. За это время он провел 62 матча, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативных передачи. Элдор Шомуродов состоит в национальной сборной Узбекистана и выступает в составе команды. Ранее нападающим ФК "Ростов" уже интересовались несколько европейских клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU