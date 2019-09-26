В Ростове-на-Дону из-за футбольного матча ограничат движение возле стадиона

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-26T11:43:34+03:00

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В субботу, 28 сентября, изменится схема движения транспорта возле «Ростов-Арены». На подъездах стадиону будут введены ограничения из матча Ростов-Динамо, сообщили в донском управлении ГИБДД.

Сквозное движение будет введено с 12:30 до 20:30 по западному и восточному проездам стадиона. Именно в этот же время ограничат движение по улице Магистральной от Южного подъезда до Левобережной.

Также с 14:00 до 20:30 закроют проезд по съезду с Южного подъезда к Ростову по улице Магистральной на участке от Южного подъезда до улицы Левобережной, на съезде к Пойменной.

Автомобилистам следует заранее продумать маршрут движения и учесть ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU