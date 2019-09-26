В Ростове-на-Дону из-за футбольного матча ограничат движение возле стадиона
В субботу, 28 сентября, изменится схема движения транспорта возле «Ростов-Арены». На подъездах стадиону будут введены ограничения из матча Ростов-Динамо, сообщили в донском управлении ГИБДД.
Сквозное движение будет введено с 12:30 до 20:30 по западному и восточному проездам стадиона. Именно в этот же время ограничат движение по улице Магистральной от Южного подъезда до Левобережной.
Также с 14:00 до 20:30 закроют проезд по съезду с Южного подъезда к Ростову по улице Магистральной на участке от Южного подъезда до улицы Левобережной, на съезде к Пойменной.
Автомобилистам следует заранее продумать маршрут движения и учесть ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU