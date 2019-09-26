В Ростовской области маршрутчики-нелегалы заплатят крупные штрафы
Власти донского региона провели проверку маршрутов общественного транспорта маршрутом Азов — Ростов. Результатами рейда чиновники из госавтодорнадзора отчитались на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
Были выявлены водители, перевозившие пассажиров на авто с иностранной регистрацией.
- Трем перевозчикам выписаны штрафу на общую сумму 450 тысяч рублей. В этом году в регионе совместно с областной Госавтоинспекцией было поведено 39 профилактических рейдов, - сообщил начальник Южного межрегионального управления государственного автодорнадзора Игорь Высоцкий.
Специалисты проводят проверки лицензирования пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах проводятся в рамках донского проекта «Безопасность дорожного движения».
ИСТОЧНИК KP.RU