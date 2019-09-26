2019-09-26T12:00:54+03:00
Общество

В Ростовской области маршрутчики-нелегалы заплатят крупные штрафы

Водители перевозили пассажиров с нарушениями
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Перевозчикам выписаны штрафы на 450 тысяч рублейПеревозчикам выписаны штрафы на 450 тысяч рублейФото: Александр СТЕПАНОВ
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Власти донского региона провели проверку маршрутов общественного транспорта маршрутом АзовРостов. Результатами рейда чиновники из госавтодорнадзора отчитались на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Были выявлены водители, перевозившие пассажиров на авто с иностранной регистрацией.

- Трем перевозчикам выписаны штрафу на общую сумму 450 тысяч рублей. В этом году в регионе совместно с областной Госавтоинспекцией было поведено 39 профилактических рейдов, - сообщил начальник Южного межрегионального управления государственного автодорнадзора Игорь Высоцкий.

Специалисты проводят проверки лицензирования пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах проводятся в рамках донского проекта «Безопасность дорожного движения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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