Похоронное бюро сгорело в Ростовской области

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-26T12:11:00+03:00

Огонь потушили за 15 минут. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

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В городе Гуково Ростовской области произошел пожар в похоронном бюро. Загорелось здание фирмы по оказанию ритуальных услуг. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области,ЧП случилось на улице Пархоменко

Одноэтажное металлическое здание горело на площади 18 квадратных метров. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники. На ликвидацию пожара потребовалось 15 минут.

- В результате происшествия никто не пострадал, - отметили в ведомстве.

В настоящее время специалисты устанавливают истинную причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU