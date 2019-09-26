Похоронное бюро сгорело в Ростовской области
Специалисты устанавливают причину пожара
Огонь потушили за 15 минут. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
Изменить размер текста:
В городе Гуково Ростовской области произошел пожар в похоронном бюро. Загорелось здание фирмы по оказанию ритуальных услуг. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области,ЧП случилось на улице Пархоменко
Одноэтажное металлическое здание горело на площади 18 квадратных метров. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники. На ликвидацию пожара потребовалось 15 минут.
- В результате происшествия никто не пострадал, - отметили в ведомстве.
В настоящее время специалисты устанавливают истинную причину пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU