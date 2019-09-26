«Какая вы красивая»: жена Басты показала пушистое чудо
Супруга известного репера Василия Вакуленко 39-летняя Елена Пинская порадовала поклонников неожиданным снимком. Женщина часто делится с подписчиками приятными моментами из жизни своей семьи.
Жена репера часто посещает общественные мероприятия, много путешествует, но, судя по всему, большую часть времени посвящает мужу и детям. На этот она показала кошку, которая живет у них дома.
Пушистая любимица, как и все кошки, клянчила еду у хозяйки. Забавные снимки женщина выставила на суд публике в социальных сетях. Елена попросила придумать подпись к фото.
Воодушевленные снимком пушистого чуда, люди принялись креативить: «Дайте пожалуйста отопление!», «Просит у Бога чтоб СКА Ростов выиграл», «Кот из Шрэка... продолжение», «Ну, пожалуйста, дай мне вкусняшку», «Эти глаза напротив- калейдоскоп огней», «Я захвачу этот мир».
Но многие подписчики принялись хвалить внешность Елены, отмечая ее характер: «Какая вы красивая! Какая необыкновенная у Басты жена. Завидую!».
ИСТОЧНИК KP.RU