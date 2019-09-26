2019-09-26T12:55:16+03:00
Общество

«Какая вы красивая»: жена Басты показала пушистое чудо

Один из подписчиков признался, что завидует реперу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Василий Вакуленко и Елена Пинская воспитывают двоих детей. Фото: Instagram Елены ПинскойВасилий Вакуленко и Елена Пинская воспитывают двоих детей. Фото: Instagram Елены Пинской
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Супруга известного репера Василия Вакуленко 39-летняя Елена Пинская порадовала поклонников неожиданным снимком. Женщина часто делится с подписчиками приятными моментами из жизни своей семьи.

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Доброе утро. Сегодня произошли два приятных события) дети дали мне выспаться и приготовили завтрак.
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Жена репера часто посещает общественные мероприятия, много путешествует, но, судя по всему, большую часть времени посвящает мужу и детям. На этот она показала кошку, которая живет у них дома.

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Придумайте подпись
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Пушистая любимица, как и все кошки, клянчила еду у хозяйки. Забавные снимки женщина выставила на суд публике в социальных сетях. Елена попросила придумать подпись к фото.

Воодушевленные снимком пушистого чуда, люди принялись креативить: «Дайте пожалуйста отопление!», «Просит у Бога чтоб СКА Ростов выиграл», «Кот из Шрэка... продолжение», «Ну, пожалуйста, дай мне вкусняшку», «Эти глаза напротив- калейдоскоп огней», «Я захвачу этот мир».

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- Я переведу Вас во вторую группу. Там от тридцати пяти до пятидесяти. - А помоложе нельзя? - Да Вы что! Там же девочки 28-летние, а у Вас, извините, ревматизм (Москва слезам не верит) фото @itsallaboutlook
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Но многие подписчики принялись хвалить внешность Елены, отмечая ее характер: «Какая вы красивая! Какая необыкновенная у Басты жена. Завидую!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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