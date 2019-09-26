ХК «Ростов» во второй раз одержал победу в ВХЛ
Ростовские хоккеисты сыграли с серебряным призером казахстанской хоккейной лиги «Номандом». После со счетом 6:0 от карагандинской «Сарыарки» донские игроки смогли победить.
В первом периоде ворота соперников прострелили «кондоры». На 15-й минуте матча счет открыл Андрей Мартынов. Спустя четыре минуты в ворота ростовчан прилетела шайба от ХК «Номад». Период завершился счетом 1:1.
Во втором периоде команды отчаянно пытались забросить шайбу. По статистике «Номад» оказался сильнее, чем ХК «Ростов» -14 бросков против 7 у «кондоров».
Решающую шайбу ХК «Ростов» забил в третьем периоде. На 52-й минуте Андрей Леонов забил гол.
Итоговый счет матча— 1:2 в пользу «Ростова». Это вторая победа в ХЛ для «кондоров».
ИСТОЧНИК KP.RU