ХК «Ростов» во второй раз одержал победу в ВХЛ

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-26T13:08:23+03:00

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Ростовские хоккеисты сыграли с серебряным призером казахстанской хоккейной лиги «Номандом». После со счетом 6:0 от карагандинской «Сарыарки» донские игроки смогли победить.

В первом периоде ворота соперников прострелили «кондоры». На 15-й минуте матча счет открыл Андрей Мартынов. Спустя четыре минуты в ворота ростовчан прилетела шайба от ХК «Номад». Период завершился счетом 1:1.

Во втором периоде команды отчаянно пытались забросить шайбу. По статистике «Номад» оказался сильнее, чем ХК «Ростов» -14 бросков против 7 у «кондоров».

Решающую шайбу ХК «Ростов» забил в третьем периоде. На 52-й минуте Андрей Леонов забил гол.

Итоговый счет матча— 1:2 в пользу «Ростова». Это вторая победа в ХЛ для «кондоров».

ИСТОЧНИК KP.RU