2019-09-26T13:21:32+03:00
Общество

В Ростовской области более 10 тысяч жителей заболели ОРВИ за неделю

Медики рекомендуют сделать прививки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Врачи советуют делать прививкиВрачи советуют делать прививкиФото: Олег УКЛАДОВ
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В донском регионе за последнюю неделю врачи диагностировали ОРВИ более чем у 10 тысяч жителей, что почти на две тысячи больше, чем на минувшей недели. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, эпидпорог пока находится в пределах нормы.

Сейчас в Ростовской области медиками проводится предсезонная прививочная кампания. Прививки против гриппа уже получили более полумиллиона человек. Врачи не зафиксировали ни одного случая неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки.

Специалисту управления Роспотребнадзора по Ростовской области настоятельно рекомендует людям привиться против гриппа до начала эпидемического подъема заболеваемости в донском регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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