2019-09-26T13:45:42+03:00
Общество

Ростовский романтик уснул на скамейке у дома возлюбленной

Девушка слишком долго собиралась
ДЕНИСОВ ПЕТР
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парень очень долго ждал девушку. Фото: vk "Это Ростов, детка! - новости Ростова-на-Дону"парень очень долго ждал девушку. Фото: vk "Это Ростов, детка! - новости Ростова-на-Дону"
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В четверг, 26 сентября, в социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовала один из пользователей. Молодой парень уснул на скамейке, а неподалеку от него лежал букет цветов.

- Ростовский романтик, похоже, не дождался своей пассии и комфортно устроился, – сообщил автор снимка.

Многие горожане принялись подшучивать над уснувшим влюбленным: «Пока ждал зима», «Хорошо ему и так», «Пока он спит-цветы завянут».

Но большая часть людей не поддержали автора снимка и посочувствовали парню. Некоторые умудренные опытом ростовчане посоветовали срочно найти новую девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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