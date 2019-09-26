Ростовский романтик уснул на скамейке у дома возлюбленной
В четверг, 26 сентября, в социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовала один из пользователей. Молодой парень уснул на скамейке, а неподалеку от него лежал букет цветов.
- Ростовский романтик, похоже, не дождался своей пассии и комфортно устроился, – сообщил автор снимка.
Многие горожане принялись подшучивать над уснувшим влюбленным: «Пока ждал зима», «Хорошо ему и так», «Пока он спит-цветы завянут».
Но большая часть людей не поддержали автора снимка и посочувствовали парню. Некоторые умудренные опытом ростовчане посоветовали срочно найти новую девушку.
ИСТОЧНИК KP.RU