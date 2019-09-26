СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-26T15:23:10+03:00

Выясняем, какая программа мероприятий запланирована в Сочи во время проведения Гран-при России ВТБ Formula 1 26 по 29 сентября 2019

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Чемпионата мира Formula 1 Сочи 26 по 29 сентября 2019: программа мероприятий. Известно, что яркое событие произойдет на Сочи Автодроме, который является первой и единственной в нашей стране трассой, принимающей Гран-при. Титульным спонсором мероприятия выступает банк ВТБ.

К слову, организаторы подготовили для госте и участников российского этапа Formula 1 масштабную развлекательную программу. Так, все обладатели билетов смогут бесплатно посетить концерты «Мумий Тролля», «Ночных снайперов» и «Ленинграда», а также посмотреть авиашоу легендарных «Русских витязей», Фестиваль драйва и моторов.

Кроме того, смогут поучаствовать во многих других активностях, которые будут организованы в Олимпийском парке Сочи.

Сообщается также, что в рамках Гран-при России состоятся гонки молодежных чемпионатов Formula 2 и Formula 3 на трассе в Олимпийском парке.

По словам Председатель Правления банка Андрея Костина, Сочи уже сейчас можно поставить в один ряд с ведущими автогоночными столицами мира, что является прямым доказательством успеха российского этапа Formula 1 и значимости этого проекта в глобальном процессе развития профессионального спорта и популяризации здорового образа жизни в нашей стране.

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Подробную информацию и детальное расписание можно узнать на официальном сайте Сочи Автодрома.