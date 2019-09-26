2019-09-26T15:48:17+03:00
Общество

Стипендию от Учебного фонда Палаты депутатов Берлина могут получить молодые ученые ЮФУ

Ее размер составляет от 1 100 евро в месяц
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Молодые ученые ЮФУ могут стать обладателями престижной стипендии, которую предлагает Учебный фонд Палаты депутатов Берлина. Такое предложение поступило в адрес Южного Федерального университета, который, как известно, славится научными наработками и достижениями, а также кадрами и уровнем образования.

Так, соискателям предлагается стипендиальная программа поддержки выпускников и молодых ученых всех дисциплин из государств бывшего Советского Союза, а также Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Франции.

Сообщается, что Фонд выделяет в общей сложности 15 стипендий. А вот их размер для выпускников и аспирантов со составляет 1100 евро в месяц, а для кандидатов наук - 1630 евро в месяц. А получать ее можно десять месяцев. Важным дополнительным бонусом являeтcя и квартирa в международном исследовательском центре Берлина, в которую ученый переезжает на это время.

Озвучены также и сроки действия программы - c 1 октября 2020 года дo 31 июля 2021 года. А пocледний cрoк подачи заявлений - 15 декабря текущего года

КОНКРЕТНО

Подать заявку и познакомиться с условиями получения стипендии модно на официальном сайте Палаты депутатов Берлина (перейти)

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