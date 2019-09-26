Два ростовчанина организовали крупную нарколабораторию

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-26T18:06:10+03:00

В случае установления вины подозреваемых им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

У них изъяли 17 кг запрещенных веществ

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В Ростовской области сотрудники УФСБ России по пресекли деятельность двух ростовчан, которые создали нарколабораторию, где производили синтетические запрещенные препараты, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования установлено, что двое жителей Ростова-на-Дону приобрели несколько домовладений на селе, где оборудовали нарколаборатории по производству синтетического наркотика.

- При попытке реализации 17 кг наркотиков путём изготовления „закладок“ в окрестностях Ростова-на-Дону подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, - отметили в ведомстве.

Нарушителям грозит пожизненное заключение в случае доказательства их вины в инкриминируемом преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU