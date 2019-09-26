Врачи неправильно лечили мальчика, которому ампутировали руку после перелома в Ростовской области
Росздравнадзор нашел грубые нарушения в оказании медпомощи 11-летнему мальчику, которому ампутировали руку после перелома. ЧП произошло в станице Мечетинской Ростовской области этим летом.
11 –летний мальчик сломал руку, школьника с родителями отправили в центральную больницу Зерноградского района. Там врачи наложили ему гипс. Ребенок жаловался на адскую боль, рука отекала, но врачи ничего не предпринимали. В какой-то момент семья обратилась за помощью к врачам в Областную детскую клиническую больницу. Врачи поставили ребенку диагноз «газовая гангрена». Под гипсом омертвела кожа, мышцы и началось заражение крови. Врачам в срочном порядке пришлось ампутировать мальчику руку по плечо.
Специалисты Росздравнадзора провели проверку по факту оказания медицинской помощи и выявили нарушения своевременности и правильности установки диагноза ребенку.
— Выяснилось, что на первом этапе лечения медицинская помощь была оказана с нарушениями стандарта и объема, — отметили в ведомстве.
Все материалы проверки направлены в следственный отдел Зерноградского района Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Родители обвинили донских врачей в том, что по их вине 11-летний сын впал в кому и лишился руки
Ребенок лишился руки и чуть не умер от газовой гангрены (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU