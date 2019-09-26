Врачи неправильно лечили мальчика, которому ампутировали руку после перелома в Ростовской области

26 Сент. 21:26 2019-09-26T21:26:46+03:00

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Росздравнадзор нашел грубые нарушения в оказании медпомощи 11-летнему мальчику, которому ампутировали руку после перелома. ЧП произошло в станице Мечетинской Ростовской области этим летом.

11 –летний мальчик сломал руку, школьника с родителями отправили в центральную больницу Зерноградского района. Там врачи наложили ему гипс. Ребенок жаловался на адскую боль, рука отекала, но врачи ничего не предпринимали. В какой-то момент семья обратилась за помощью к врачам в Областную детскую клиническую больницу. Врачи поставили ребенку диагноз «газовая гангрена». Под гипсом омертвела кожа, мышцы и началось заражение крови. Врачам в срочном порядке пришлось ампутировать мальчику руку по плечо.

Специалисты Росздравнадзора провели проверку по факту оказания медицинской помощи и выявили нарушения своевременности и правильности установки диагноза ребенку.

— Выяснилось, что на первом этапе лечения медицинская помощь была оказана с нарушениями стандарта и объема, — отметили в ведомстве.

Все материалы проверки направлены в следственный отдел Зерноградского района Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU