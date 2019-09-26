2019-09-26T21:26:46+03:00
Общество

Врачи неправильно лечили мальчика, которому ампутировали руку после перелома в Ростовской области

ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Следователи проверяют работу медиков. Фото: Зерноградская ЦРБСледователи проверяют работу медиков. Фото: Зерноградская ЦРБ
Изменить размер текста:

Росздравнадзор нашел грубые нарушения в оказании медпомощи 11-летнему мальчику, которому ампутировали руку после перелома. ЧП произошло в станице Мечетинской Ростовской области этим летом.

11 –летний мальчик сломал руку, школьника с родителями отправили в центральную больницу Зерноградского района. Там врачи наложили ему гипс. Ребенок жаловался на адскую боль, рука отекала, но врачи ничего не предпринимали. В какой-то момент семья обратилась за помощью к врачам в Областную детскую клиническую больницу. Врачи поставили ребенку диагноз «газовая гангрена». Под гипсом омертвела кожа, мышцы и началось заражение крови. Врачам в срочном порядке пришлось ампутировать мальчику руку по плечо.

Специалисты Росздравнадзора провели проверку по факту оказания медицинской помощи и выявили нарушения своевременности и правильности установки диагноза ребенку.

— Выяснилось, что на первом этапе лечения медицинская помощь была оказана с нарушениями стандарта и объема, — отметили в ведомстве.

Все материалы проверки направлены в следственный отдел Зерноградского района Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители обвинили донских врачей в том, что по их вине 11-летний сын впал в кому и лишился руки

Ребенок лишился руки и чуть не умер от газовой гангрены (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В доме брошенной на произвол судьбы слепой ростовской пенсионерки поставили окна и дверь
В Ростове-на-Дону пройдет Кубок России по картингу
Два ростовчанина организовали крупную нарколабораторию
Стипендию от Учебного фонда Палаты депутатов Берлина могут получить молодые ученые ЮФУ
В Ростовской области бывший уголовник зверски убил собутыльника и утопил труп в реке
В Ростовской области каждый пятый мужчина умирает до пенсии
Чемпионата мира Formula 1 Сочи 26 по 29 сентября 2019: программа мероприятий
Ростовский романтик уснул на скамейке у дома возлюбленной
В Ростовской области более 10 тысяч жителей заболели ОРВИ за неделю
ХК «Ростов» во второй раз одержал победу в ВХЛ
«Какая вы красивая»: жена Басты показала пушистое чудо
Похоронное бюро сгорело в Ростовской области
В Ростовской области маршрутчики-нелегалы заплатят крупные штрафы
В Ростове-на-Дону из-за футбольного матча ограничат движение возле стадиона
"Спартак" заинтересован нападающим ФК "Ростов" Элдором Шомуродовым
Донские гандболистки в составе сборной России в Ростове-на-Дону разгромили Словакию
В Ростове-на-Дону произошла тройная авария
Гитарист рок-группы «Ария» выступил в свитере с символикой ФК «Ростов»
В центре Ростова-на-Дону "загорелась" электроподстанция