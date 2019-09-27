На Юге России стартовал конкурс стипендий банка «Центр-инвест»

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-27T11:22:13+03:00

В этом году присуждаемая Фондом стипендия увеличилась в два раза

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На Юге России стартовал очередной конкурс на получение именных стипендий среди студентов, магистрантов и аспирантов. Он организован Фондом целевого капитала «Образование и наука ЮФО» и банком «Центр-инвест».

Известно, что в этом году присуждаемая Фондом стипендия увеличилась в два раза: с 20 000 до 40 000 рублей.

Конкурсная комиссия оценивает претендентов по уровню знаний в области организации малого бизнеса и финансовой грамотности, умению применять навыки и знания в бизнес сфере и собственных проектах, учебной, научной и социальной активности.

Как говорится на официальном сайте ЮФУ, чтобы принять участие в конкурсе необходимо выполнить несколько простых условий. В частности, пройти тест «Умная стипендия» на сайте Всеобуч.рф и до 30 сентября 2019 года заполнить анкету-заявку на официальном сайте конкурса — https://smartgrant.ru. Далее - получить письмо о прохождении во второй этап, успешно пройти второй этап конкурса и получить «Умную стипендию» от банка «Центр-инвест».

Напомним, в конкурсе уже приняли участие свыше 18 тысяч студентов Юга России. При этом 4 400 человек одержали победу.