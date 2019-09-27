Женщина пострадала во время ДТП с грузовиком в опрокинувшейся «Газели» в Шахтах

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-27T12:43:20+03:00

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В пятницу, 27 сентября, около 8:50 произошла авария с участием грузовика и маршрутки в Шахтах. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, общественный транспорт перевозил одного пассажира.

По предварительной информации, по улице Маяковского, 222б 37-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-3302 на перекрестке не уступил дорогу и врезался в пассажирскую «Газель», двигавшуюся по маршруту № 74 (поселок Нежданное – поселок Южное). В маршрутке находился один пассажир – 25-летняя женщина.

- В результате ДТП дончанка получила травмы и была доставлена в больницу, – отметили в ведомстве

Сейчас по факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU