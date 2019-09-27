Ростовчане будут ездить в аэропорт «Платов» на новых автобусах

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-27T13:09:26+03:00

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В донской столице перевозчик, обеспечивающий перевозку пассажиров из Ростова-на-Дону в аэропорт «Платов», обновил подвижной состав.

На маршрут выйдут шесть новых автобусов марки Yutong туристического класса на газомоторном топливе с 5 октября. Новые автобусы рассчитаны на 53 пассажира для каждого предусмотрена индивидуальная освещенность и вентиляция.

Новые транспортные средства оснащены комфортными сиденьями, штатной системой видеоконтроля за салоном.

- Это первая поставка в Россию автобусов большого класса на газомоторном топливе данного производителя. Машины соответствуют лучшим мировым стандартам, - прокомментировал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. - Комфорт пассажиров, пользующихся межмуниципальным маршрутом, безусловно повысится.

Сейчас маршрут № 700 «Ростов-на-Дону - аэропорт «Платов» обслуживается в круглосуточном режиме автобусами большого класса марки «НефАЗ» и малого класса марки ПАЗ. На маршруте предоставляется бесплатный проезд льготным категориям граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU