В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона построят новый жилой комплекс и аквапарк

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-27T14:08:49+03:00

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Новый многоэтажный жилой комплекс и аквапарк планируют построить на левом берегу Дона. С таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности главы администрации Ростова Алексей Логвиненко во время заседания совета директоров, которое прошло в конференц-зале стадиона «Ростов-Арена».

Сейчас власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами.Пока никакие подробности строительства новых объектов не разглашаются.

Во время заседания обсудили проектирование системы скоростного трамвая. По замыслу разработчиков, он должен стать достойным аналогом легкого городского метро.

ИСТОЧНИК KP.RU