В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона построят новый жилой комплекс и аквапарк
Новый многоэтажный жилой комплекс и аквапарк планируют построить на левом берегу Дона. С таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности главы администрации Ростова Алексей Логвиненко во время заседания совета директоров, которое прошло в конференц-зале стадиона «Ростов-Арена».
Сейчас власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами.Пока никакие подробности строительства новых объектов не разглашаются.
Во время заседания обсудили проектирование системы скоростного трамвая. По замыслу разработчиков, он должен стать достойным аналогом легкого городского метро.
ИСТОЧНИК KP.RU