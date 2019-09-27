Болельщикам посоветовали заранее приезжать на матч «Ростов» - «Динамо»

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-27T14:04:39+03:00

Болельщикам рекомендуют приезжать за 1,5-3 часа до начала матча. Фото: Яндекс.Карты

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МВД просит зрителей футбольного матча «Ростов-Динамо приезжать на стадион «Ростов-Арена» за 1,5-3 часа до начала игры.

Матч пройдет в субботу, 28 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30.

- Болельщикам необходимо учесть, что пропуск на трибуны будет проходить с досмотром. Просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть на матч заранее, чтобы избежать очередей. Болельщики имеют возможность оставить на временное хранение крупногабаритные личные вещи в камерах хранения стадиона, -отметили в ГУ МВД по Ростовской области.

В день игры изменится схема движения транспорта возле стадиона «Ростов-Арена». Сквозное движение будет введено по западному и восточному проездам стадиона. Изменится схема проезда по улице Магистральной от Южного подъезда до Левобережной

ИСТОЧНИК KP.RU