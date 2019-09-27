2019-09-27T17:57:44+03:00
Общество

Сочинские спасатели почти неделю ищут пропавшего в море серфера из Ростовской области

Мужчина пропал в море
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Поиски прекращаются только ночьюПоиски прекращаются только ночьюФото: Юлия Лоза
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Спасатели Краснодарского края около недели ведут поиски пропавшего в море Сочи серфера. 50-летний экстремал из Ростовской области вышел в море с пляжа в Хостинском районе на серфе и без вести пропал 21 сентября.

Когда серфер не вернулся на берег, того его родные и друзья забили тревогу. Специалисты МЧС с вертолета Ми-8 осмотрели территорию на удалении от берега от 5 до 25 километров, но нигде не было видно ни самого мужчины, ни его доски. Затембыла обследована акватория Новороссийска на удалении от берега до 45 километров. Все эти поиски не увенчались успехом

Сейчас спасатели не теряют надежды. Поиск дончанина приостанавливаются только в ночное время суток. Владельцев лодок и катамаранов просят быть внимательнее к посторонним предметам в море и сообщать о подозрительных находках спасателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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