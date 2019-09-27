2019-09-27T18:21:02+03:00
Общество

В Ростовской области завели уголовное дело из-за ампутации руки 11-летнему мальчику

Травма привела ребенка к газовой гангрене
ДЕНИСОВ ПЕТР
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следователи устанавливают все обстоятельства произошедшегоследователи устанавливают все обстоятельства произошедшегоФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Донские следователи возбудили уголовное дело после того, как 11-летнему мальчику ампутировали руку. Об этом сообщили в следкоме по Ростовской области.

Врач Зерноградской ЦРБ неправильно подобрал лечение, что привело к газовой гангрене.

- Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, - отметили в пресс-службе следкома.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", ЧП произошло в августе 2019 года. Мальчик играл с мячом во дворе своего дома и упал. У ребенка произошел перелом со смещением. Врачи поставили школьнику неправильный диагноз, провели операцию и наложили гипс, после у мальчика началось заражение крови. Ростовские врачи пытались спасти руку школьника, но заражение шло слишком быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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