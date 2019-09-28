2019-09-28T09:34:38+03:00
Общество

В Волгодонске в аварии с маршруткой погибла женщина

ЧП произошло в городе атомщиков вечером 27 сентября
Ольга ГОПАЛО
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Травмы получил водитель легковушки, его пассажирка скончалась уже в больнице.Травмы получил водитель легковушки, его пассажирка скончалась уже в больнице.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 27 сентября, в городе Волгодонске произошла автомобильная авария, которая унесла жизнь человека. ЧП случилось в 20:20 на улице Морской.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, участниками дорожно-транспортного происшествия стали три транспортных средства. По предварительным данным, 56-летний водитель маршрутки «Волгодонск - поселок Донской», в которой по счастливой случайности не было пассажиров, во время разворота столкнулся с иномаркой Mazda СХ-9 - она ехала во встречном направлении.

В итоге, легковушка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем марки Hyundai. В результате аварии пострадал 31-летний водитель последней легковушки. Его и пассажирку увезли в больницу. Однако травмы, которые получила женщина, оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась в лечебном учреждении.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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