В Ростове-на-Дону на Западном произошла коммунальная авария

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-28T10:11:32+03:00

Произошло повреждение водопроводной линии на территории одного из садоводческих товариществ города. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

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Накануне, 27 сентября, в городе Ростове-на-Дону ближе к концу рабочего дня случилась коммунальная авария. Известно, что речь идет о Западном жилом массиве.

Как рассказали в мэрии донской столицы, произошло повреждение водопроводной линии на территории одного из садоводческих товариществ города - «Садовод-Любитель», на улице Патриотическая. В результате, в холодной воде ограничены жители, дома которых расположены в границах: улица Благодатная – улица Мильчакова, улица Жмайлова - улица. Малиновского.

В настоящее время коммунальщики продолжают вести аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения. На месте работают две аварийно-ремонтные бригады. Это, в общей сложности, восемь человек.

По предварительным данным, восстановить водоснабжение должны будут к вечеру субботы, 28 сентября. Ориентировочно - к 17 часам вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU