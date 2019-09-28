В Ростове-на-Дону на Западном произошла коммунальная авария
Накануне, 27 сентября, в городе Ростове-на-Дону ближе к концу рабочего дня случилась коммунальная авария. Известно, что речь идет о Западном жилом массиве.
Как рассказали в мэрии донской столицы, произошло повреждение водопроводной линии на территории одного из садоводческих товариществ города - «Садовод-Любитель», на улице Патриотическая. В результате, в холодной воде ограничены жители, дома которых расположены в границах: улица Благодатная – улица Мильчакова, улица Жмайлова - улица. Малиновского.
В настоящее время коммунальщики продолжают вести аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения. На месте работают две аварийно-ремонтные бригады. Это, в общей сложности, восемь человек.
По предварительным данным, восстановить водоснабжение должны будут к вечеру субботы, 28 сентября. Ориентировочно - к 17 часам вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU