2019-09-28T10:11:32+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Западном произошла коммунальная авария

Воду обещают дать к вечеру 28 сентября
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Произошло повреждение водопроводной линии на территории одного из садоводческих товариществ города. Фото: администрация Ростова-на-Дону.Произошло повреждение водопроводной линии на территории одного из садоводческих товариществ города. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

Накануне, 27 сентября, в городе Ростове-на-Дону ближе к концу рабочего дня случилась коммунальная авария. Известно, что речь идет о Западном жилом массиве.

Как рассказали в мэрии донской столицы, произошло повреждение водопроводной линии на территории одного из садоводческих товариществ города - «Садовод-Любитель», на улице Патриотическая. В результате, в холодной воде ограничены жители, дома которых расположены в границах: улица Благодатная – улица Мильчакова, улица Жмайлова - улица. Малиновского.

В настоящее время коммунальщики продолжают вести аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения. На месте работают две аварийно-ремонтные бригады. Это, в общей сложности, восемь человек.

По предварительным данным, восстановить водоснабжение должны будут к вечеру субботы, 28 сентября. Ориентировочно - к 17 часам вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону ограбили магазин-мастерскую по ремонту компьютеров и телефонов
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная гриппу и ОРВИ
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 28-29 сентября 2019: тепло возвращается
В Ростовской области от укусов животных пострадали почти девять тысяч человек с начала года
В Волгодонске в аварии с маршруткой погибла женщина
В Ростове-на-Дону до конца года ограничат движение на Береговой
В Ростовской области завели уголовное дело из-за ампутации руки 11-летнему мальчику
Сочинские спасатели почти неделю ищут пропавшего в море серфера из Ростовской области
Мать ребенка-инвалида из Ростова-на-Дону через суд отстояла право на лекарство
Болельщикам посоветовали заранее приезжать на матч «Ростов» - «Динамо»
В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона построят новый жилой комплекс и аквапарк
Ростовчане будут ездить в аэропорт «Платов» на новых автобусах
Женщина пострадала во время ДТП с грузовиком в опрокинувшейся «Газели» в Шахтах
В Ростове-на-Дону участкового подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей
На Юге России стартовал конкурс стипендий банка «Центр-инвест»
В Ростове-на-Дону после аварии водителя легковушки зажало в автомобиле
«Это все гены»: самая красивая мама России показала свою бабушку
Скандально известный футболист Павел Мамаев прилетел на переговоры с ФК "Ростов"