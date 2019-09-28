2019-09-28T12:04:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная гриппу и ОРВИ

Можно будет узнать о прививках и как защитить себя от болезни
Ольга ГОПАЛО
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Медики говорят, что октябрь - лучшее время, чтобы сделать прививку.Медики говорят, что октябрь - лучшее время, чтобы сделать прививку.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области с 1 по 16 октября 2019 года пройдет горячая линия, которая будет посвящена профилактике гриппа и ОРВИ. Ее проведут специалисты регионального Управления Роспотребнадзора.

Санитарные врачи расскажут, где сделать прививку, какие противопоказания существуют, как подготовиться к вакцинации, какая может быть реакция на вакцину и кому прививку должны сделать бесплатно.

Кроме этого, эпидемиологи ответят на вопросы о производителях вакцин, их эффективности, наличии в медицинских организациях. Можно будет узнать и о мерах профилактики от простудных заболеваний, соблюдению температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах и по другим актуальным вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Звонить можно будет в рабочее время по телефонам ведомства, указанным ниже.

АЛЛО!

Телефоны «горячей линии»: 251-06-12, 251-04-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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