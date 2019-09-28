В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная гриппу и ОРВИ
В Ростовской области с 1 по 16 октября 2019 года пройдет горячая линия, которая будет посвящена профилактике гриппа и ОРВИ. Ее проведут специалисты регионального Управления Роспотребнадзора.
Санитарные врачи расскажут, где сделать прививку, какие противопоказания существуют, как подготовиться к вакцинации, какая может быть реакция на вакцину и кому прививку должны сделать бесплатно.
Кроме этого, эпидемиологи ответят на вопросы о производителях вакцин, их эффективности, наличии в медицинских организациях. Можно будет узнать и о мерах профилактики от простудных заболеваний, соблюдению температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах и по другим актуальным вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
Звонить можно будет в рабочее время по телефонам ведомства, указанным ниже.
АЛЛО!
Телефоны «горячей линии»: 251-06-12, 251-04-53.
ИСТОЧНИК KP.RU