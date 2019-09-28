В Ростове-на-Дону ограбили магазин-мастерскую по ремонту компьютеров и телефонов

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-28T12:23:37+03:00

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В полицию города Ростова-на-Дону обратилась хозяйка магазина, который в том числе занимается и ремонтом бытовой техники. В частности, она сообщила стражам порядка, что ночью из помещения пропали несколько телефонов и ноутбук, которые клиенты сдали для ремонта.

По горячим следам сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, им оказался 30-летний ростовчанин. Позже выяснилось, что мужчина уже был судим за хранение наркотиков.

В итоге, похищенное он сбыть не успел. И технику на общую сумму в 112 тысяч рублей уже вернули законным владельцам.

В донском лавке добавили, что в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решение суда он будет дожидаться, находясь под подпиской невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU