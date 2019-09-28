СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-28T15:03:59+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону запланированы отключения света. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света

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Отключение света в Ростове-на-Дону 30 сентября 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, предстоящая рабочая неделя в городе начнется с отключения электричества. Сообщается, что все они плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет

30 сентября с 09:00 до 12:00:

- пер. Белозёрский 48, 48А; ул. Белореченская 1-5, 23-29; пер. Ботанический спуск 3; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 1-49, 6-62; ул. Кима 2-16, 1-35; пер. Кумский 2-6, 3-7; пер. Майкопский 2-18, 7-33; ул. Песчаная 1-15, 21, 4-24; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 14-26, 29-47; ул. Лесопарковая 1-54, 13-17; пер. Сулинский 1-15; ул. Родниковая 14, 36-54, 3-17 .

30 сентября с 09:00 до 14:00:

- пер. Весёлый 7-9, 2-16; ул. Минераловодская 146; ул. Достоевского 1-9, 2-12; ул. Некрасовская 1-73, 4-76; ул. Писательская 1-5, 2-8; пер. Силикатный 1-25, 12, 12А, 12Б; ул. Скачкова 21-49, 26-34; ул. Песчаная 21.

30 сентября с 09:00 до 16:00:

- пер. Соборный 2А, 6-12, 3-5, 25; ул. Береговая 10, 25Г, 27; пер. Семашко 3; ул Донская 2-16, 5, 9, 13-31, ул. Нижнедонская 9; ул. Ульяновская 10-26.

30 сентября с 09:00 до 17:00:

- ул. Кржижановского 197-211, 222-230; ул. Равенства 5-39, 8-34; ул. Солидарности 210-224. - ул. 1905 года 1-9, 2-10; ул. Делегатская 1-17; ул. Лениногорская 2-18; ул. Оли Первеевой 2-16, 1-15; пер. Мебельный.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU