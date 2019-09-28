В Ростовской области прохожий сорвал с шеи женщины золотую цепочку

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-28T15:55:03+03:00

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В полицию города Волгодонска Ростовской области обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой преступления.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, ЧП произошло на одной из городских улиц. По словам потерпевшей, неизвестный подкараулил ее и сорвал с шеи золотую цепочку. После этого злоумышленник сбежал. Сумму ущерба дама оценила в шесть тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что им удалось по горячим следам задержать злоумышленника. Им оказался 34-летний житель. Пока его искали, он успел продать ювелирное украшение на ближайшем рынке, а деньги потратить на свои цели.

В итоге, мужчина теперь находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Если дело дойдет до суда, а его признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU