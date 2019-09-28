«Утро добрым бывает»: Ростовский Ромео с цветами забрался к любимой в окно с помощью подъемника

СЕГОДНЯ 16:31 2019-09-28T17:21:42+03:00

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В социальных сетях обсуждают видеоролик, который опубликовал один из пользователей. На нем молодой человек с помощью подъемника с букетом цветов постучал в окно одной из квартир в многоэтажке.

Вероятно, дама сердца не сразу поняла, что произошло, потому как влюбленному Ромео пришлось какое-то время потомиться в ожидании на высоте в десятки метров. Правда, потом все же парень достиг цели, оказавшись внутри квартиры. А у двери изумленные соседи еще и запечатлели разбросанные лепестки роз.

- Утро субботы на Извилистой. Очень романтично, - подписал автор видео, которое уже посмотрели больше 22 тысяч человек.

Под постом о трогательном поступке уже десятки комментариев.

- Красиво, эффектно, но банально! Так уже делали! - написал кто-то из горожан.

- 80 процентов мужиков и на это не способны, - ответила ему одна из подписчиц паблика.

- Неординарно получилось, но как-то глупо искать сложные пути зайти в квартиру, - высказал мнение третий.

- А потом подметай пол подъезда от этой романтики, - включился в дискуссию еще один Интернет-пользователь.

Но были и те, кто заступился за влюбленного парня: «Все такие добрые и не банальные, почему нельзя просто порадоваться за ребят» и «Радует, что хоть у кого-то есть романтика».

Утром на Извилистой парень сделал сюрприз для своей подруги 28.9.2019 Ростов-на-Дону Главный.Вк

ИСТОЧНИК KP.RU