2019-09-28T17:21:42+03:00
Общество

«Утро добрым бывает»: Ростовский Ромео с цветами забрался к любимой в окно с помощью подъемника

Видео обсуждают в социальных сетях
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Вероятно, дама сердца не сразу поняла, что произошло. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".Вероятно, дама сердца не сразу поняла, что произошло. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".
Изменить размер текста:

В социальных сетях обсуждают видеоролик, который опубликовал один из пользователей. На нем молодой человек с помощью подъемника с букетом цветов постучал в окно одной из квартир в многоэтажке.

Вероятно, дама сердца не сразу поняла, что произошло, потому как влюбленному Ромео пришлось какое-то время потомиться в ожидании на высоте в десятки метров. Правда, потом все же парень достиг цели, оказавшись внутри квартиры. А у двери изумленные соседи еще и запечатлели разбросанные лепестки роз.

- Утро субботы на Извилистой. Очень романтично, - подписал автор видео, которое уже посмотрели больше 22 тысяч человек.

Под постом о трогательном поступке уже десятки комментариев.

- Красиво, эффектно, но банально! Так уже делали! - написал кто-то из горожан.

- 80 процентов мужиков и на это не способны, - ответила ему одна из подписчиц паблика.

- Неординарно получилось, но как-то глупо искать сложные пути зайти в квартиру, - высказал мнение третий.

- А потом подметай пол подъезда от этой романтики, - включился в дискуссию еще один Интернет-пользователь.

Но были и те, кто заступился за влюбленного парня: «Все такие добрые и не банальные, почему нельзя просто порадоваться за ребят» и «Радует, что хоть у кого-то есть романтика».

Утром на Извилистой парень сделал сюрприз для своей подруги 28.9.2019 Ростов-на-Дону Главный.Вк

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области кошек стерилизуют чаще
В Ростовской области прохожий сорвал с шеи женщины золотую цепочку
Отключение света в Ростове-на-Дону 30 сентября 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону ограбили магазин-мастерскую по ремонту компьютеров и телефонов
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная гриппу и ОРВИ
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 28-29 сентября 2019: тепло возвращается
В Ростовской области от укусов животных пострадали почти девять тысяч человек с начала года
В Ростове-на-Дону на Западном произошла коммунальная авария
В Волгодонске в аварии с маршруткой погибла женщина
В Ростове-на-Дону до конца года ограничат движение на Береговой
В Ростовской области завели уголовное дело из-за ампутации руки 11-летнему мальчику
Сочинские спасатели почти неделю ищут пропавшего в море серфера из Ростовской области
Мать ребенка-инвалида из Ростова-на-Дону через суд отстояла право на лекарство
Болельщикам посоветовали заранее приезжать на матч «Ростов» - «Динамо»
В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона построят новый жилой комплекс и аквапарк
Ростовчане будут ездить в аэропорт «Платов» на новых автобусах
Женщина пострадала во время ДТП с грузовиком в опрокинувшейся «Газели» в Шахтах
В Ростове-на-Дону участкового подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей
На Юге России стартовал конкурс стипендий банка «Центр-инвест»
В Ростове-на-Дону после аварии водителя легковушки зажало в автомобиле
«Это все гены»: самая красивая мама России показала свою бабушку
Скандально известный футболист Павел Мамаев прилетел на переговоры с ФК "Ростов"