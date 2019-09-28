2019-09-28T17:19:06+03:00
Общество

В Ростовской области кошек стерилизуют чаще

Ветеринарные врачи озвучили даты льготных операций для животных до конца года
Ольга ГОПАЛО
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Чаще всего операции подвергают кошек.Чаще всего операции подвергают кошек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростовской области проходят дни льготной стерилизации животных. Они стартовали в прошлом году и проводятся один раз в месяц. Цены на услуги в такие дни меньше примерно на треть. Цель акции - снизить численность безнадзорных животных на улицах городов и деревень.

Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, с начала года услугой льготной стерилизации дончане воспользовались в общей сложности 245 раз, это больше, чем в тот же период 2018-го. При этом чаще всего операции подвергают кошек. А обращаются к ветеринарам как хозяева домашних животных, так и сердобольные горожане, которые приносят в государственные ветеринарные клиники уличных барсиков и мурок.

В ведомстве добавили, что до конца года такие акции пройдут трижды: 31 октября, 28 ноября и 26 декабря. Правда, прием проводится по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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