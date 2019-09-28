В Ростовской области сотрудников ДПС будут судить за взятку в 18 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-28T19:05:58+03:00

Стражам порядка грозит до 12 лет лишения свободы или штраф до четырех миллионов рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Стражам порядка грозит до 12 лет лишения свободы или штраф до четырех миллионов рублей

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В Ростовской области будут судить госавтоинспекторов, которые попались на получении взятки. Дело было в Цимлянском районе.

Как рассказали в областной прокуратуре, в июне этого года они получили взятку в размере 18 тысяч рублей от водителя автомобиля за непривлечение его к административной ответственности, поскольку тот управлял транспортным средством, будучи лишенным водительских прав.

В итоге, в отношении сотрудников ДПС было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностными лицами взятки за совершение незаконного бездействия, группой лиц по предварительному сговору». Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, и совсем скоро дело направится в суд.

Если мужчин признают виновными, то им грозит до 12 лет лишения свободы. Но дело может завершиться и крупным денежным штрафом - его размер от двух до четырех миллионов рублей.

Как добавили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU