В Ростовской области сотрудников ДПС будут судить за взятку в 18 тысяч рублей
В Ростовской области будут судить госавтоинспекторов, которые попались на получении взятки. Дело было в Цимлянском районе.
Как рассказали в областной прокуратуре, в июне этого года они получили взятку в размере 18 тысяч рублей от водителя автомобиля за непривлечение его к административной ответственности, поскольку тот управлял транспортным средством, будучи лишенным водительских прав.
В итоге, в отношении сотрудников ДПС было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностными лицами взятки за совершение незаконного бездействия, группой лиц по предварительному сговору». Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, и совсем скоро дело направится в суд.
Если мужчин признают виновными, то им грозит до 12 лет лишения свободы. Но дело может завершиться и крупным денежным штрафом - его размер от двух до четырех миллионов рублей.
Как добавили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
ИСТОЧНИК KP.RU