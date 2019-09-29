В Ростовской области во время пожара пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-29T09:06:35+03:00

На месте работали несколько спецмашин. Фото: ГУ МЧС по РО

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В Таганроге, на улице Москатова, в многоквартирном произошел пожар. Загорелась одна из квартир.

Ее хозяин, едва успел покинуть здание, но все равно получил серьезные ожоги и был госпитализирован в БСМП.

Пресс-служба МЧС отметила, что ЧП случилось пятиэтажном доме в 10:34. Полностью локализовать огонь удалось к 10:50.

Для тушения огня от МЧС привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU