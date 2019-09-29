В Ростовской области во время пожара пострадал человек
ЧП случилось в многоквартирном доме
На месте работали несколько спецмашин. Фото: ГУ МЧС по РО
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В Таганроге, на улице Москатова, в многоквартирном произошел пожар. Загорелась одна из квартир.
Ее хозяин, едва успел покинуть здание, но все равно получил серьезные ожоги и был госпитализирован в БСМП.
Пресс-служба МЧС отметила, что ЧП случилось пятиэтажном доме в 10:34. Полностью локализовать огонь удалось к 10:50.
Для тушения огня от МЧС привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU