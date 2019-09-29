В Ростовской области в частном доме нашли изувеченный труп

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-29T09:47:10+03:00

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В Азове, 25 сентября, в 08.20 утра в доме на улице Ейская обнаружили тело 51-летнего местного жителя. Лицо мужчины посинело от гематом. Позже эксперты пришли к заключению, что азовчанин умер от закрытой черепно-мозговой травмы и внутреннего кровоизлияния.

Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, данные подозреваемого в смертельных побоях уже установлены. Его разыскивает полиция.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU