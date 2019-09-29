Романтика на Западном: ростовчанин не испугался высоты, чтобы вручить букет любимой

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-29T12:12:04+03:00

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Сегодня, 29 сентября, жители Западного микрорайона города могли стать свидетелями романтического поступка. На Извилистой парень с букетом красных роз на подъемнике поднялся к окну квартиры на пятом этаж и вручил букет девушке, после чего, также через окно, перебрался к ней в квартиру.

Кстати, перед таким романтическим поступком юноша обсыпал порог квартиры дамы сердца лепестками белых и красных роз.

Информация об этом появилась в городских пабликах.

Подписчики группы назвали поступок красивым и эффектным.

Правда, некоторые осудили влюбленного, отметив, что не стоило рисковать жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU