Романтика на Западном: ростовчанин не испугался высоты, чтобы вручить букет любимой
Сегодня, 29 сентября, жители Западного микрорайона города могли стать свидетелями романтического поступка. На Извилистой парень с букетом красных роз на подъемнике поднялся к окну квартиры на пятом этаж и вручил букет девушке, после чего, также через окно, перебрался к ней в квартиру.
Кстати, перед таким романтическим поступком юноша обсыпал порог квартиры дамы сердца лепестками белых и красных роз.
Информация об этом появилась в городских пабликах.
Подписчики группы назвали поступок красивым и эффектным.
Правда, некоторые осудили влюбленного, отметив, что не стоило рисковать жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU