Взломал замок и обокрал друга: в Ростовской области поймали квартирного вора
В Каменском районе сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу из квартиры. В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Каменский» обратился местный житель. Он пояснил, что из его дома пропал ноутбук.
- В ходе проведения необходимых мероприятий участковые уполномоченные полиции по горячим следам задержали 32-летнего подозреваемого, ранее судимого за кражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Правоохранители установили, что злоумышленник был знаком с потерпевшим. Он убедился, что в квартире отсутствуют хозяева, повредил замок двери, проник в помещение и украл оргтехнику. Похищенное полицейскими изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленник задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU