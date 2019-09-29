Взломал замок и обокрал друга: в Ростовской области поймали квартирного вора

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-29T12:35:23+03:00

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В Каменском районе сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу из квартиры. В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Каменский» обратился местный житель. Он пояснил, что из его дома пропал ноутбук.

- В ходе проведения необходимых мероприятий участковые уполномоченные полиции по горячим следам задержали 32-летнего подозреваемого, ранее судимого за кражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранители установили, что злоумышленник был знаком с потерпевшим. Он убедился, что в квартире отсутствуют хозяева, повредил замок двери, проник в помещение и украл оргтехнику. Похищенное полицейскими изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленник задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU