2019-09-29T14:15:12+03:00
Общество

В Ростове приступили к капремонту школы и бассейна

Изменения произойдут в школе № 84 и в здания бассейна на Киргизской
Мария ШАБАНОВА
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Ремонт в школе будет окончен в 2020 году. Фото: пресс-служба городской администрацииРемонт в школе будет окончен в 2020 году. Фото: пресс-служба городской администрации
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В донской столице начали капитальный ремонт МБОУ «Школа №84» по ул. Киргизская, 41, и расположенного рядом здания школьного бассейна.

Сейчас время на объектах ведутся подготовительные работы.

- Здание школы, рассчитанное на 640 мест, представляет собой капитальное сооружение, включающее три постройки разных временных лет – 1952, 1975 и 1977 годов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Внутренняя функциональная организация школы обеспечивает для учащихся доступность, удобство передвижения и перемещения по этажам, комфортные условия при эксплуатации за счет внутренних инженерных систем.

Все функционально-планировочные элементы общего пользования запроектированы с учетом доступности маломобильных групп населения на первый этаж здания.

Основные функциональные блоки здания представляют собой блок начальной школы; спортивный блок; блок учебных и лабораторных помещений основной и старшей школы; блок помещений для изучения технологий, а также блоки столовой, блок актового зала, медицинских и административных помещений.

Здание бассейна было построено рядом в 1968 году, по ул. Киргизская, 12б.

Оно имеет переменную этажность – от 1 до 3 этажей, и представляет собой каркас из кирпичных несущих стен и сборных ж/б элементов перекрытий и покрытий.

Здание функционально зонировано, все помещения группируются в соответствии с последовательностью происходящих процессов. Поэтажное размещение помещений внутри здания обеспечивает удобную вертикальную связь помещений. Основной вход в здание запроектирован с северной стороны фасада, также есть дополнительные входы.

После завершения капитального ремонта в подвале здания будут располагаться: технические помещения, кладовые, раздевалка, душевая и санузел персонала.

На первом этаже: тамбур, вестибюль, пост охраны, гардероб, кладовые помещения, буфет, санузлы (в том числе для МГН), лаборатория, малый бассейн с раздевалками, санузлами, душевыми, комната отдыха.

На втором этаже будет оборудовано помещение основного бассейна с раздевалками, санузлами, душевыми, трибуна для зрителей, тренерские комнаты и медицинский кабинет. На третьем этаже разместятся спортивный зал, балкон для зрителей бассейна, серверная.

Завершение капитального ремонта школы №84 и бассейна на ул. Киргизская, запланировано по контракту на IV квартал 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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