В Ростове-на-Дону задержали автовора

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-29T16:54:15+03:00

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В Отдел полиции по Первомайскому району донской столицы обратился владелец автомобиля Киа с заявлением о краже имущества из иномарки. Злоумышленник разбил стекло иномарки и вытащил из нее сумку с ноутбуком. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, задержали 27-летнего мужчину, ранее судимого за кражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража»,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU