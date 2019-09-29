2019-09-29T18:36:32+03:00
Общество

«Люблю тебя, твой Леша»: ростовчанин публично признался девушке в чувствах

Мужчина повесил растяжку на улице
Мария ШАБАНОВА
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Юноша повесил баннер на дереве. Фото: соцсетиЮноша повесил баннер на дереве. Фото: соцсети
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Сегодня, 29 сентября, на Военведе появился необычный плакат. Мужчина повесил на дерево растяжку, на которой были изображены его фотографии и фотографии любимой девушки. Также на плакате была надпись с текстом: «Люблю тебя, твой Леша».

Информация об этом появилась в городских пабликах. Одни подписчики сочили это порыв прекрасным, а другие назвали «колхозом».

Еще один романтик был замечен сегодня на Западном. Юноша с букетом цветов на подъемнике добрался до окна квартиры на пятом этажа, чтобы вручить букет любимой.

Кстати, перед таким романтическим поступком юноша обсыпал порог квартиры дамы сердца лепестками белых и красных роз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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