2019-09-30T10:00:41+03:00
Общество

Ростовские таможенники изъяли почти килограмм контрабандных пилюль для «похудения»

Их доставили жительнице Таганрога посылкой из Казахстана
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Почти килограмм препаратов для похудения изъяли у жительницы Таганрога. Фото: ЮТУПочти килограмм препаратов для похудения изъяли у жительницы Таганрога. Фото: ЮТУ
Изменить размер текста:

Почти килограмм препаратов для похудения изъяли у жительницы Таганрога. Как рассказали в Южном таможенном управлении, женщина получила по почте международную посылку из Кахзахстана. В итоге, в ней оказались капсулы синего, бело-красного и желтого цветов, которые были в упаковках с надписями: «Липоксин», «Липоксин для похудения», «Королевский боб для похудения», «Король похудения» и «Перцовый Микс».

- Как показало проведенное в дальнейшем исследование, все эти препараты содержали сильнодействующее вещество «Сибутрамин», - добавили в ведомстве. - Общая масса составила 906,72 грамма.

В итоге, в отношении дамочки завели уголовное дело по статье «Незаконного перемещения через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ».

Если дело дойдет до суда, а женщину признают виновной, ей грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ростовской области пытался застрелить неприятеля из ружья «Сайга»
Украинец из ревности убил жителя Ростова-на-Дону
В Ростове прошло выездное заседание Общественного совета при Фонде капремонта
В центре Ростова-на-Дону разгуливал голый мужчина
«Вела дневник страданий»: самая красивая мама России Полина Диброва начала зарабатывать с 13 лет
Ростовчанин продает кота-защитника за 100 тысяч рублей
Футболист Дмитрий Тарасов показал полуголую беременную жену
Ростовчанин пытался пронести наркотики в СИЗО в вафлях
Техническое обслуживание автомобиля: что важно знать
Ростовские гандболистки в составе сборной России обыграли соперниц из Швейцарии
В Ростове-на-Дону сгорели три иномарки
«Люблю тебя, твой Леша»: ростовчанин публично признался девушке в чувствах
В Ростове-на-Дону задержали автовора
«Похож на Мики Рурка»: Павел Деревянко предстал перед подписчиками в новом образе
В Ростове приступили к капремонту школы и бассейна
Очевидцы: в Ростове-на-Дону нашли скальпированный труп
Взломал замок и обокрал друга: в Ростовской области поймали квартирного вора
Романтика на Западном: ростовчанин не испугался высоты, чтобы вручить букет любимой
Житель Ростовской области стал фигурантом уголовного дела за интим со школьницей
В Ростовской области в частном доме нашли изувеченный труп
В Ростовской области во время пожара пострадал человек
В Ростовской области сотрудников ДПС будут судить за взятку в 18 тысяч рублей
В Ростовской области кошек стерилизуют чаще
«Утро добрым бывает»: Ростовский Ромео с цветами забрался к любимой в окно с помощью подъемника
В Ростовской области прохожий сорвал с шеи женщины золотую цепочку