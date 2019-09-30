Ростовские таможенники изъяли почти килограмм контрабандных пилюль для «похудения»
Почти килограмм препаратов для похудения изъяли у жительницы Таганрога. Как рассказали в Южном таможенном управлении, женщина получила по почте международную посылку из Кахзахстана. В итоге, в ней оказались капсулы синего, бело-красного и желтого цветов, которые были в упаковках с надписями: «Липоксин», «Липоксин для похудения», «Королевский боб для похудения», «Король похудения» и «Перцовый Микс».
- Как показало проведенное в дальнейшем исследование, все эти препараты содержали сильнодействующее вещество «Сибутрамин», - добавили в ведомстве. - Общая масса составила 906,72 грамма.
В итоге, в отношении дамочки завели уголовное дело по статье «Незаконного перемещения через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ».
Если дело дойдет до суда, а женщину признают виновной, ей грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU