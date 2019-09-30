2019-09-30T10:12:12+03:00
Общество

Ростовские гандболистки в составе сборной России обыграли соперниц из Швейцарии

Спортсменки одержали победу в матче квалификации Евро-2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В состав российской сборной вошли семь игроков ГК "Ростов-Дон". Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон"В состав российской сборной вошли семь игроков ГК "Ростов-Дон". Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон"
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Сборная России по гандболу обыграла Швейцарию в матче квалификации Евро-2020 со счетом 26:35. В составе команды выступили семь ростовчанок из гандбольного клуба «Ростов–Дон»: Юлия Манагарова, Анна Сень, Анна Вяхирева, Валерия Маслова, Ксения Макеева, Кристина Кожохарь и Ирина Никитина.

Матч состоялся в Швейцарии, в городе Гюмлиген, 29 сентября. Сначала команды шли мяч в мяч, но следующие семь мячей они забили только с семиметровой отметки.

– Амброс Мартин после двадцатой минуты выпустил на края Манагарову и Кожокарь, а в центр – Скоробогатченко и Ведехину, которые своими точными бросками помогли сборной России выйти вперед и уйти на перерыв со счетом 13:15 в свою пользу, – отметили в ростовском гандбольном клубе.

Во втором тайме на третьей минуте мячи забили три ростовские гандболистки Сень, Манагарова и Вяхирева. На сороковой минуте россиянок обходили соперниц со счетом семь мячей.

Швейцаркам там и не удалось отыграться до конца матча. Сборная России выиграла со счетом 26:35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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