Ростовские гандболистки в составе сборной России обыграли соперниц из Швейцарии
Сборная России по гандболу обыграла Швейцарию в матче квалификации Евро-2020 со счетом 26:35. В составе команды выступили семь ростовчанок из гандбольного клуба «Ростов–Дон»: Юлия Манагарова, Анна Сень, Анна Вяхирева, Валерия Маслова, Ксения Макеева, Кристина Кожохарь и Ирина Никитина.
Матч состоялся в Швейцарии, в городе Гюмлиген, 29 сентября. Сначала команды шли мяч в мяч, но следующие семь мячей они забили только с семиметровой отметки.
– Амброс Мартин после двадцатой минуты выпустил на края Манагарову и Кожокарь, а в центр – Скоробогатченко и Ведехину, которые своими точными бросками помогли сборной России выйти вперед и уйти на перерыв со счетом 13:15 в свою пользу, – отметили в ростовском гандбольном клубе.
Во втором тайме на третьей минуте мячи забили три ростовские гандболистки Сень, Манагарова и Вяхирева. На сороковой минуте россиянок обходили соперниц со счетом семь мячей.
Швейцаркам там и не удалось отыграться до конца матча. Сборная России выиграла со счетом 26:35.
ИСТОЧНИК KP.RU