2019-09-30T10:48:00+03:00
Авто

Техническое обслуживание автомобиля: что важно знать

ТО и контрольный осмотр автомобиля в дилерском центре «Л-Моторс»
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: «Л-Моторс»Фото: «Л-Моторс»
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Техническое обслуживание автомобиля – это целый комплекс профилактических мероприятий, который направлен на предотвращение возможных неполадок. Такие мероприятия продлевают срок эксплуатации автомобиля, позволяют контролировать его состояние и безопасность работы.

Практически все узлы автомашины трутся, вибрируют и подвергаются воздействию внешних факторов (температуры, воды, ультрафиолета и т.п.). Поэтому, даже если вы ездите очень аккуратно, проходить ТО нужно регулярно.

Чтобы автомобиль находился как можно дольше в идеальном техническом состоянии, а также для сохранения гарантийных обязательств в полном объеме, специалисты ŠKODA

рекомендуют каждому владельцу регулярно проходить техническое обслуживание в официальных дилерских центрах.

Контрольный осмотр, который входит в состав обслуживания, включает свыше 23 различных критериев. Именно по ним проверяется состояние автомобиля. ТО позволяет улучшать ходовые качества авто, снижать расход топлива и повышать безопасность движения.

Если автомашина эксплуатируется в нормальных условиях, то обслуживание необходимо проводить каждые 15 тысяч километров или один раз 1 год (при маленьком пробеге).

Если же авто эксплуатируется в тяжелых условиях, проходить ТО необходимо чаще. К таким условиям относятся длительная работа двигателя на холостом ходу, частые поездки на короткие расстояния, эксплуатация с прицепом, поездки в холодных районах с температурой ниже -30 градусов по Цельсию и т.п.

Специалисты дилерского центра «Л-Моторс» всегда проинформируют об объеме работ в соответствии с Единым Регламентом Технического Обслуживания, а также сообщат о дополнительных работах, которые могут потребоваться для поддержания автомобиля в исправном состоянии.

В автосалоне «Л-Моторс» действует целый ряд акций, актуальных, как при прохождении ТО, так и без. Например, проверка геометрии колес на 3d стенде, считывание кодов неисправности и т.д. Для покупателей автомобилей ŠKODA предусмотрены различные приятные подарки.

Адрес и телефон автосалона «Л-Моторс»:

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 63Б

тел. +7 (863) 237–23–77

официальный сайт - http://lmotors-skoda.ru/

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