2019-09-30T13:29:18+03:00
Общество

Ростовчанин пытался пронести наркотики в СИЗО в вафлях

Подозреваемый может отправиться в тюрьму
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Вафли отправили нпа экспертизу. Фото: пресс-служба ГУФСИНВафли отправили нпа экспертизу. Фото: пресс-служба ГУФСИН
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Мужчина пытался пронести в следственный изолятор Ростова-на-Дону запрещенное наркотическое вещество в вафлях. ЧП произошло в СИЗО-5 на улице Тоннельной 27 сентября, сообщили в региональном ГУФСИН.

Известно, что ростовчанин принес для одного из обвиняемых передачу с вафлями. Проверяющие при осмотре посылки в кондитерских изделиях обнаружили подозрительный белый порошок.

– Задержан гражданин, который принес посылку. В его действиях усматриваются признаки преступления по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств», – прокомментировали в пресс-службе.

Специалисты передали обнаруженное вещество сотрудникам полиции. По результатам проверки будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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