Футболист Дмитрий Тарасов показал полуголую беременную жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов часто делится с подписчикам подробностями своей семейной жизни с ростовской моделью Анастасией Костенко. Бывший игрок «Локомотива» сейчас в поисках работы, поэтому большую часть времени посвящает жене и ребенку.
Дмитрий Тарасов удивил подписчиков в своем Instagram фотографиями полуголой беременной жены. Красавица сидит на фоне бассейна и наблюдает за тем, как муж играет с дочерью в бассейне. Судя по фото, Анастасия Костенко находится на третьем-четвертом месяце беременности. Ребенок Тарасовых должен появиться на свет зимой 2020 года.
В комментариях пользователи начали осуждать футболиста за то, что он делится такими снимками с посторонними людьми в интернете. А еще начали обвинять Тарасовых в чрезмерном желании показать, что у них все хорошо.
"Она так прогнулась, чтобы живот было лучше видно", "Это их желание изобразить счастье уже раздражает", "Бросил одну, бросит и другую, сколько не рожай", "Увела мужа у Бузовой, а теперь строит из себя", "Бедные. они весь день трудились. Плавали", - писали люди в комментариях.
Многие люди посчитали снимок милым и пожелали молодым супругам семейного счастья и не обращать внимания на мнение злобных завистников.
Модель Анастасия Костенко радуется тому, что скоро у ее дочери Миланы появится брат или сестра. Известно, что у Дмитрия Тарасова есть дочь от первого брака 10-летняя Ангелина. Девочка делает первые шаги в модельном бизнесе и уже выходила на подиум.
ИСТОЧНИК KP.RU