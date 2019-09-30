Футболист Дмитрий Тарасов показал полуголую беременную жену

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-30T12:07:08+03:00

Дмитрий и Анастасия Тарасовы воспитываю дочь и ждут еще одного ребенка

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Известный футболист Дмитрий Тарасов часто делится с подписчикам подробностями своей семейной жизни с ростовской моделью Анастасией Костенко. Бывший игрок «Локомотива» сейчас в поисках работы, поэтому большую часть времени посвящает жене и ребенку.

tarasov23 К холодам готовы. А вы??? @kostenko.94 #семья

Дмитрий Тарасов удивил подписчиков в своем Instagram фотографиями полуголой беременной жены. Красавица сидит на фоне бассейна и наблюдает за тем, как муж играет с дочерью в бассейне. Судя по фото, Анастасия Костенко находится на третьем-четвертом месяце беременности. Ребенок Тарасовых должен появиться на свет зимой 2020 года.

tarasov23 Заставляю плавать своих любимых девочек #бассейн#семья#дом

В комментариях пользователи начали осуждать футболиста за то, что он делится такими снимками с посторонними людьми в интернете. А еще начали обвинять Тарасовых в чрезмерном желании показать, что у них все хорошо.

tarasov23 Волк никогда не предаст свою волчицу, ради доступной собаки. P.S. Иногда стоит пройти определённый и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу.

"Она так прогнулась, чтобы живот было лучше видно", "Это их желание изобразить счастье уже раздражает", "Бросил одну, бросит и другую, сколько не рожай", "Увела мужа у Бузовой, а теперь строит из себя", "Бедные. они весь день трудились. Плавали", - писали люди в комментариях.

tarasov23 А кто бывал на ВДНХ? Лично недавно убедился, насколько стал крутой парк. Даже в этот раз его сделали центром для Дня города - президент, мэр, все там. Как у нас в городе уже сделали тот же ПГ, Лужники, Музеон, здесь тоже все на уровне. Кто уже был?

Многие люди посчитали снимок милым и пожелали молодым супругам семейного счастья и не обращать внимания на мнение злобных завистников.

tarasov23 Огромной семьёй на нашей вилле

Модель Анастасия Костенко радуется тому, что скоро у ее дочери Миланы появится брат или сестра. Известно, что у Дмитрия Тарасова есть дочь от первого брака 10-летняя Ангелина. Девочка делает первые шаги в модельном бизнесе и уже выходила на подиум.

ИСТОЧНИК KP.RU