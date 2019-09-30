Ростовчанин продает кота-защитника за 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-30T13:02:25+03:00

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Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу пушистого друга. Кота с «мужским характером» владелец готов отдать за 100 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на популярном сайте.

- Наш кот Ясик - очень умный. Он может благодарить, мстить, наказывать, а если приходит кто-то чужой с плохими намерениями, то он становится как собака и обязательно прогонит недоброжелателя, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» владелец кота Андрей К.

По его словам, Ясику уже 11 лет, он здоров и стерилизован. Кота подобрали на помойке. Он долгие годы он жил с владельцем в квартире, но в последнее время пушистый друг заскучал и ему нужны перемены.

Стоимость в 100 тысяч рублей объясняется значимостью этого кота для владельцев кота.

В последнее время желающих продать домашних питомцев за большие деньги в Ростове-на-Дону становится все больше. Недавно другой горожанин пытался продать кошку-целительницу за 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU