СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-30T14:22:51+03:00

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На прошлой неделе состоялось выездное заседании Общественного совета при НКО «Фонд капитального ремонта». Активисты побывали на объектах капитального ремонта этого года - в домах, где идет ремонт фасадов, и в домах, где ремонтируют подъезды.

Дома по ул. Тельмана, 72 и ул. М. Горького, 111/52 в числе прочих попали в этом году в губернаторскую программу по ремонту подъездов. Работы здесь уже завершены. Собственники квартир довольны: в подъездах покрасили стены, побелили потолки, заменили напольную плитку, установили новые входные группы.

Подпись: В Ростове прошло выездное заседание Общественного совета при Фонде капремонта. Фото: НКО «Фонд капитального ремонта»

- Мы своими глазами можем увидеть, как проходит ремонт подъездов, - сказала председатель Общественного совета Ирина Трофимова. - Программа замечательная. Ремонт подъездов делает программу капитального ремонта домов завершенной и целостной. По оценкам специалистов, ремонт подъездов стандартного пятиэтажного дома обходится примерно в 1 миллион рублей. Чтобы собрать такую сумму, собственникам потребуется несколько лет. А тут такой подарок жильцам! Как долго удастся поддерживать хорошее состояние подъездов, зависит от собственников: чем бережнее они будут относиться к общему имуществу, тем комфортнее будет проживание в собственном доме. Директор Фонда капитального ремонта Владислав Крюков отметил, что собственники принимали активное участие в процессе организации работ. Жильцы высказывали свои пожелания, выбирали цвет стен. Старт программы по ремонту подъездов можно считать удачным.

Посмотрели члены Общественного совета и несколько домов на ул. Страны Советов, которые в этом году вошли в программу капитального ремонта. Здесь благодаря капитальному ремонту преображается целый квартал.

- Дома на этой улице были построены в конце 50-х годов, - рассказал Владислав Крюков. - Здания давно потеряли внешнюю привлекательность, на стенах штукатурка осыпалась, крыши протекали, поэтому они были включены в программу капитального ремонта на более ранние годы. В этом году на ул. Страны Советов капитальный ремонт проходит в восьми домах, в большинстве из них работы уже завершены. Мы общались с собственниками, люди довольны качеством и говорят «Спасибо!».

По итогам выездного совещания Общественный совет примет резолюцию, в которой изложит свои замечания и пожелания.