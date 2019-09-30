Украинец из ревности убил жителя Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-30T14:39:36+03:00

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В доской столице, в квартире, расположенной на улице Баумана, 49, 27 сентября произошло жестокое убийство. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, уроженец Харьковской области в Украине приревновал ростовчанина, с которым распивал спиртное, к девушке. Между мужчинами завязалась ссора. В порыве гнева 34-летний украинец схватил нож и несколько раз вонзил его в грудь сопернику.

Еще живого, пострадавшего отвезли в БСМП-2. Но врачам не удалось спасти его жизнь. 28-летний мужчина скончался.

Подозреваемого задержали. В его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что на Вавилова произошла драка, во время которой один мужчина убил другого.

ИСТОЧНИК KP.RU