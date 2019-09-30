Украинец из ревности убил жителя Ростова-на-Дону
В доской столице, в квартире, расположенной на улице Баумана, 49, 27 сентября произошло жестокое убийство. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, уроженец Харьковской области в Украине приревновал ростовчанина, с которым распивал спиртное, к девушке. Между мужчинами завязалась ссора. В порыве гнева 34-летний украинец схватил нож и несколько раз вонзил его в грудь сопернику.
Еще живого, пострадавшего отвезли в БСМП-2. Но врачам не удалось спасти его жизнь. 28-летний мужчина скончался.
Подозреваемого задержали. В его отношении возбудили уголовное дело.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что на Вавилова произошла драка, во время которой один мужчина убил другого.
ИСТОЧНИК KP.RU