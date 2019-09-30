2019-09-30T14:57:14+03:00
Происшествия

Житель Ростовской области пытался застрелить неприятеля из ружья «Сайга»

Пострадавший госпитализирован в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый скрылся и перестал выходить на связьПодозреваемый скрылся и перестал выходить на связьФото: Василий ХОДАРЕВ
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Постоянные конфликты двух жителей Волгодонска закончились стрельбой. 36-летний мужчина около 04:00 выстрелил в неприятеля из ружья «Сайга».

- Пуля попала в мягкие ткани левого бедра 31-летнего дончанина. Пострадавшего мужчину с травмами доставили в БСМП-3 Волгодонска, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

После покушения на убийство неприятеля 36-летний мужчина скрылся с места происшествия. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого в совершении преступления и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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