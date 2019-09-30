Житель Ростовской области пытался застрелить неприятеля из ружья «Сайга»
Постоянные конфликты двух жителей Волгодонска закончились стрельбой. 36-летний мужчина около 04:00 выстрелил в неприятеля из ружья «Сайга».
- Пуля попала в мягкие ткани левого бедра 31-летнего дончанина. Пострадавшего мужчину с травмами доставили в БСМП-3 Волгодонска, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.
После покушения на убийство неприятеля 36-летний мужчина скрылся с места происшествия. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого в совершении преступления и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU