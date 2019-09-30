Два футболиста ФК«Ростов» вызваны в сборную России

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-30T16:13:36+03:00

Болельщики смогут увидеть футболистов в матчах против Шотландии и Кипра. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

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Футболисты «Ростова» Дмитрий Чистяков и Алексей Ионов включены в сборную России на отборочные раунды чемпионата Европы-2020. Как сообщают в клубе, игроки вызваны для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Кипром.

Защитник Дмитрий Чистяков впервые сыграет в составе сборной. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым огласил имена футболистов. В списке значатся 25 человек, среди них - два игрока желто-синих: полузащитник Алексей Ионов и Дмитрий Чистиков, для которого а этот вызов стал первым в карьере.

Полузащитник ФК "Ростов"Алексей Ионов . Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Игра сборной России против Шотландии состоится 10 октября в Москве. Со сборной Кипра футболисты сыграют 13 октября в Никосии.

Сейчас россияне находятся на втором месте в группе с 15 очками из 18 возможных. Лидерами являются футболисты из Бельгии.

ИСТОЧНИК KP.RU