2019-09-30T18:44:53+03:00
Общество

Прямой авиарейс свяжет Ростов-на-Дону и Китай

Ростовчане смогут улететь на остров Хайнань
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Вылеты будут осуществляться по понедельникам. Фото: Instagram platov_aeroВылеты будут осуществляться по понедельникам. Фото: Instagram platov_aero
Изменить размер текста:

Этой осенью из Платова можно улететь в Китай. Впервые запускаются рейсы в город Санья, который расположен на острове Хайнань, сообщает пресс-служба донского аэропорта

По предварительной информации, вылеты из донского аэропорта будут выполнять по понедельникам. Прибытие из Китая в 6.35. Вылет из Ростова в 11.45. Перевозки будут осуществляться на самолетах Boing 767-300.

Остров Хайнань славится своей национальной кухней и достопримечательностями. Этот тур сможет составить конкуренцию другим осенне-зимним поездкам дончан.

Стоит отметить, что излюбленными направлениями у донских отдыхающих минувшим летом стали Турция и Греция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Альфа-Банк вновь снижает ставки по ипотеке
Бывшую сельскую чиновницу из Ростовской области отправили в колонию на 8,5 лет за взятку в 230 тысяч
Ростовчанин пошел под суд за ложный звонок о заминировании
«В грязном белье не нужно копаться»: футболист «Ростова»Павел Мамаев рассказ о тюрьме
Павел Мамаев сыграет в составе ФК "Ростов" этой зимой
Два футболиста ФК«Ростов» вызваны в сборную России
Житель Ростовской области пытался застрелить неприятеля из ружья «Сайга»
Украинец из ревности убил жителя Ростова-на-Дону
В Ростове прошло выездное заседание Общественного совета при Фонде капремонта
В центре Ростова-на-Дону разгуливал голый мужчина
«Вела дневник страданий»: самая красивая мама России Полина Диброва начала зарабатывать с 13 лет
Ростовчанин продает кота-защитника за 100 тысяч рублей