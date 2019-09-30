Прямой авиарейс свяжет Ростов-на-Дону и Китай

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-30T18:44:53+03:00

Вылеты будут осуществляться по понедельникам. Фото: Instagram platov_aero

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Этой осенью из Платова можно улететь в Китай. Впервые запускаются рейсы в город Санья, который расположен на острове Хайнань, сообщает пресс-служба донского аэропорта

По предварительной информации, вылеты из донского аэропорта будут выполнять по понедельникам. Прибытие из Китая в 6.35. Вылет из Ростова в 11.45. Перевозки будут осуществляться на самолетах Boing 767-300.

Остров Хайнань славится своей национальной кухней и достопримечательностями. Этот тур сможет составить конкуренцию другим осенне-зимним поездкам дончан.

Стоит отметить, что излюбленными направлениями у донских отдыхающих минувшим летом стали Турция и Греция.

ИСТОЧНИК KP.RU