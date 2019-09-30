Прямой авиарейс свяжет Ростов-на-Дону и Китай
Этой осенью из Платова можно улететь в Китай. Впервые запускаются рейсы в город Санья, который расположен на острове Хайнань, сообщает пресс-служба донского аэропорта
По предварительной информации, вылеты из донского аэропорта будут выполнять по понедельникам. Прибытие из Китая в 6.35. Вылет из Ростова в 11.45. Перевозки будут осуществляться на самолетах Boing 767-300.
Остров Хайнань славится своей национальной кухней и достопримечательностями. Этот тур сможет составить конкуренцию другим осенне-зимним поездкам дончан.
Стоит отметить, что излюбленными направлениями у донских отдыхающих минувшим летом стали Турция и Греция.
ИСТОЧНИК KP.RU