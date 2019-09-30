2019-09-30T18:44:20+03:00
Общество

Ростовчанин пошел под суд за ложный звонок о заминировании

Мужчина совершил хулиганство в состоянии алкогольного опьянения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчина осужден на полгодаМужчина осужден на полгодаФото: Архив "КП"
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Суд признал 66-летнего жителя Ростова-на-Дону виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По материалам уголовного дела, ростовчанин в июне текущего года пребывая в состоянии алкогольного опьянения в ночное время суток позвонил по номеру "112" и сообщил лживую информацию о заминировании автобусной остановки, расположенной на Большой Садовой. Личность звонившего установили в кратчайшие сроки.

Судья учел возраст хулигана, его раскаяние, отсутствие судимости и приговорил его к шести месяцам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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