Ростовчанин пошел под суд за ложный звонок о заминировании

СЕГОДНЯ 18:44 2019-09-30T18:44:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 66-летнего жителя Ростова-на-Дону виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По материалам уголовного дела, ростовчанин в июне текущего года пребывая в состоянии алкогольного опьянения в ночное время суток позвонил по номеру "112" и сообщил лживую информацию о заминировании автобусной остановки, расположенной на Большой Садовой. Личность звонившего установили в кратчайшие сроки.

Судья учел возраст хулигана, его раскаяние, отсутствие судимости и приговорил его к шести месяцам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU